Thurgood Marshall Parent Teacher Club

Organizado por

Thurgood Marshall Parent Teacher Club

Acerca de este evento

Thurgood Marshall Festival de Otoño 2025

2295 MacKenzie Creek Rd

Chula Vista, CA 91914, USA

PULSERAS PARA LA MUÑECA
$10

Acceso ilimitado a juegos. Cada niño necesita uno para jugar y para entrar al Trunk or Treat

MARSHALL BUCKS
$1

School event currency needed for food, drinks & activities (No cash/debit will be accepted at event)

MARSHALL BUCKS
$5

Moneda del evento escolar necesaria para comida, bebidas y actividades (No se aceptará efectivo/tarjeta en el evento)

Marshall Bucks Bundle Option 2
$10

10 Marshall Bucks Bundle.

School event currency needed for food, drinks & activities (No cash/debit will be accepted at event)

PHOTOBOOTH
$5

Impresión instantánea

CAZA DEL TESORO
$2

entrada para participar, completar la búsqueda y entrar en la rifa para una sorpresa

N/A
$1

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!