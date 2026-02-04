John Lewis Elementary PSCO

Organizado por

John Lewis Elementary PSCO

Acerca de este evento

Tiger Pajama Movie Night - Feb 25th

1335 Farragut St NW

Washington, DC 20011, USA

Tarifa de Excursión
$10

Por favor cambie la cantidad para reflejar el total de estudiantes de 5to grado en su hogar.  

Contribuciones Adicionales para Excursiones
$5

Si desea apoyar las excursiones para todos los estudiantes, hágalo en incrementos de $10!

Additional donations to our spring musical!
$5

If you would like to provide additional support to our spring musical, please do so in increments of $5!


Si desea brindar apoyo adicional a nuestro musical de primavera, ¡hágalo en incrementos de $5!

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