Programa de Coaching TLC Back 2 Business

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Acerca de este evento
Una sesión individual enfocada para ayudarte a obtener claridad, superar desafíos y dar tus próximos pasos con confianza. Saldrás con un plan claro, motivación renovada y herramientas prácticas para avanzar.
Una serie de tres sesiones individuales diseñadas para ayudarte a construir impulso, obtener claridad y crear un cambio duradero. Recibe apoyo continuo, responsabilidad y pasos prácticos para ayudarte a mantenerte enfocado y avanzar con confianza.
Una experiencia de coaching integral diseñada para ayudarte a crear una transformación real y duradera. Durante seis sesiones, obtendrás una profunda claridad, construirás confianza y desarrollarás hábitos consistentes con apoyo continuo y responsabilidad para ayudarte a alcanzar tus objetivos.
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