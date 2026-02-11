Tienda de Central Austin Toastmasters.

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Cuota de inscripción para nuevos miembros de Toastmasters International. Cuota de inscripción única requerida para todos los nuevos miembros de Toastmasters. Esta cuota cubre su inscripción en Toastmasters International, incluido el acceso a la experiencia de aprendizaje Pathways, recursos para miembros y su perfil oficial de membresía en TI. Se paga una vez en el momento de unirse, no es necesario para renovaciones.
Cubre: 1 de abril - 30 de septiembre O 1 de octubre - 31 de marzo
Cuotas semestrales de membresía de club. Cuotas completas de membresía de seis meses que cubren un período semestral completo. Incluye $60 a Toastmasters International y $24 en cuotas de club local. Ya sea que esté renovando su membresía o uniéndose al inicio de un nuevo período, esto lo cubre durante el período completo y otorga acceso completo a todas las reuniones del club, programas educativos y beneficios para miembros.
Cubre: 1 de mayo - 30 de septiembre O 1 de noviembre - 31 de marzo
Cuotas prorrateadas de membresía — Plazo de 5 meses. Cuotas semestrales prorrateadas para miembros que se unen un mes en el término actual. Incluye una parte proporcional de las cuotas de Toastmasters International y las cuotas completas del club local. Te cubre hasta el final del período semestral actual.
Cubre: 1 de junio - 30 de septiembre O 1 de diciembre - 31 de marzo
Cuotas prorrateadas de membresía — Plazo de 4 meses. Cuotas semestrales prorrateadas para miembros que se unen dos meses en el término actual. Incluye una parte proporcional de las cuotas de Toastmasters International y las cuotas completas del club local. Te cubre hasta el final del período semestral actual.
Cubre: 1 de julio - 30 de septiembre O 1 de enero - 31 de marzo
Cuotas prorrateadas de membresía — Plazo de 3 meses. Cuotas semestrales prorrateadas para miembros que se unen en el punto medio del término actual. Incluye una parte proporcional de las cuotas de Toastmasters International y las cuotas completas del club local. Te cubre hasta el final del período semestral actual.
Cubre: 1 de agosto - 30 de septiembre O 1 de febrero - 31 de marzo
Cuotas de membresía prorrateadas - término de 2 meses. Cuotas semestrales prorrateadas para miembros que se unen cuatro meses en el término actual. Incluye una parte proporcional de las cuotas de Toastmasters International y las cuotas completas del club local. Te cubre hasta el final del período semestral actual.
Cubre: 1 de septiembre - 30 de septiembre O 1 de marzo - 31 de marzo
Cuotas de membresía prorrateadas - término de 1 mes. Cuotas semestrales prorrateadas para miembros que se unen en el último mes del término actual. Incluye una parte proporcional de las cuotas de Toastmasters International y las cuotas completas del club local. Te cubre hasta el final del período semestral actual.
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