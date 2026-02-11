Tienda de Central Austin Toastmasters.

Cubre: 1 de abril - 30 de septiembre O 1 de octubre - 31 de marzo

Cuotas semestrales de membresía de club. Cuotas completas de membresía de seis meses que cubren un período semestral completo. Incluye $60 a Toastmasters International y $24 en cuotas de club local. Ya sea que esté renovando su membresía o uniéndose al inicio de un nuevo período, esto lo cubre durante el período completo y otorga acceso completo a todas las reuniones del club, programas educativos y beneficios para miembros.