Acerca de la revista TOD
Revista TOD es la publicación oficial del Templo de Liberación en Manchester, CT. Creada para inspirar, informar y elevar, nuestra revista está dedicada a compartir historias basadas en la fe, orientación práctica y destacados de la comunidad que fomentan el crecimiento en todas las áreas de la vida.
Cada número mensual ofrece una combinación de:
✨ Insights de Fe y Espirituales – Mensajes alentadores y sabiduría bíblica para fortalecer tu caminar con Dios.
✨ Consejos Prácticos de Vida – Orientación sobre salud, familia, finanzas y crecimiento personal.
✨ Destacados de la Comunidad – Celebrando a las personas y organizaciones que marcan la diferencia.
✨ Esquina del Consejero con Sheldon Stovall – Conversaciones reales sobre los temas que más importan.
✨ Oportunidades de Conexión – Una plataforma para que empresas y servicios lleguen a una audiencia comprometida con la fe.
Con un firme compromiso con la Fe, el Crecimiento y la Comunidad, Revista TOD es más que una publicación, es un movimiento que reúne a lectores, lideres y socios para tener un impacto duradero.
👀 Where is Prophet Todd Hall now?
The Praiseologist speaks out on his ministry, his anointing, and the controversy.
📰 Read the full story in the October issue of TOD Magazine!
🔥 From the pulpit to the headlines — Prophet Todd Hall remains one of the most talked-about voices in the church today.
Discover his journey and what’s next in TOD Magazine, October Edition.
⚡ Love him or question him, you can’t ignore him.
Prophet Todd Hall: Where is he now?
Find out in the October issue of TOD Magazine.
