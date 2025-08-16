TOD Magazine

Acerca de la revista TOD

Revista TOD es la publicación oficial del Templo de Liberación en Manchester, CT. Creada para inspirar, informar y elevar, nuestra revista está dedicada a compartir historias basadas en la fe, orientación práctica y destacados de la comunidad que fomentan el crecimiento en todas las áreas de la vida.

Cada número mensual ofrece una combinación de:

✨ Insights de Fe y Espirituales – Mensajes alentadores y sabiduría bíblica para fortalecer tu caminar con Dios.

✨ Consejos Prácticos de Vida – Orientación sobre salud, familia, finanzas y crecimiento personal.

✨ Destacados de la Comunidad – Celebrando a las personas y organizaciones que marcan la diferencia.

✨ Esquina del Consejero con Sheldon Stovall – Conversaciones reales sobre los temas que más importan.

✨ Oportunidades de Conexión – Una plataforma para que empresas y servicios lleguen a una audiencia comprometida con la fe.

Con un firme compromiso con la Fe, el Crecimiento y la Comunidad, Revista TOD es más que una publicación, es un movimiento que reúne a lectores, lideres y socios para tener un impacto duradero.











