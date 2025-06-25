Suministros del Programa Tootsie Roll

Para los ayuntamientos que prefieran tener pancartas, debemos mantener la uniformidad. Para garantizarlo, solo tendremos una planta autorizada para producirlas. Las pancartas se pueden personalizar para adaptarse a su zona. Por ejemplo, puede incluir los logotipos (máximo cuatro) de las organizaciones que recibirán fondos de la campaña, y puede incluir el nombre y el número de su ayuntamiento. El costo de cada pancarta será de $150.00, que incluye la pancarta, los impuestos, la personalización y los gastos de envío. Las pancartas son del mismo color que nuestros delantales.
Banner en español
$150
Banners de envío
$20
El costo de envío por cada pancarta es de $20. Seleccione la cantidad de pancartas solicitadas arriba para cubrir nuestros costos de envío.
Tootsie Rolls, cajas individuales
$19.50
Se anima a los ayuntamientos a comprar grandes cantidades directamente a Tootsie Roll Company o a combinar sus pedidos con los de ayuntamientos vecinos. Podemos gestionar un suministro limitado de cajas individuales. Estas no se enviarán. La presidenta de Tootsie Roll, Kim Washburn, se pondrá en contacto con usted para coordinar la hora y el lugar de recogida.
Delantales
$12
Estos delantales amarillos y naranjas, impresos en inglés, se destacan en el estacionamiento y son muy visibles.
Delantales de envío
$17
El costo de envío de 1 a 4 delantales es de $17. Agregue un artículo de envío a su carrito para cubrir el costo de envío de los delantales.
