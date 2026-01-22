"Evento de recaudación de fondos TOPGOLF"

6 boletos - 1 Bahía.

Disfruta de dos horas de juego + un Buffet privado (Ensalada de la casa aderezada con vinagreta balsámica y aderezo ranch, panecillos de Kings, mantequilla batida, Ziti horneado con o sin salsa de carne, Galletas de chispas de chocolate, Soda de fuente, Té helado, Café y Agua)