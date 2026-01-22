Norwood Parents Music Association Inc

Organizado por

Norwood Parents Music Association Inc

Acerca de este evento

"Evento de recaudación de fondos TOPGOLF"

777 Dedham St

Canton, MA 02021, USA

Admisión Individual - 1 Jugador
$50

Disfruta de dos horas de juego + un Buffet privado (Ensalada de la casa aderezada con vinagreta balsámica y aderezo ranch, panecillos de Kings, mantequilla batida, Ziti horneado con o sin salsa de carne, Galletas de chispas de chocolate, Soda de fuente, Té helado, Café y Agua)

Admisión de Grupo - 6 jugadores - 1 Bahía
$225
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos

6 boletos - 1 Bahía.
Disfruta de dos horas de juego + un Buffet privado (Ensalada de la casa aderezada con vinagreta balsámica y aderezo ranch, panecillos de Kings, mantequilla batida, Ziti horneado con o sin salsa de carne, Galletas de chispas de chocolate, Soda de fuente, Té helado, Café y Agua)

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