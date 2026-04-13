Almost Real Things

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Acerca de este evento

Touch the Art! saved

916 Springdale Rd bldg 2 101

Austin, TX 78702, USA

BOLETO DE EXPERIENCIA TOUCH THE ART, Adultos de 13+ años
Paga lo que puedas

Cada boleto incluye una bebida temática y una edición especial de sticker táctil Touch the Art.

  • Por favor, llega 10 minutos antes de tu horario de recorrido seleccionado
  • No hay límite de tiempo para la experiencia, pero te recomendamos reservar al menos una hora para absorberlo todo
  • ¡El estacionamiento es gratuito en nuestra Galería de Arte en el Canopy!
BOLETO DE EXPERIENCIA TOUCH THE ART, Niños de 4–12 años
Paga lo que puedas

¡Esta es una experiencia para todas las edades! Utiliza esta opción para comprar boletos con descuento para tus niños, además de tus boletos de adulto.

BOLETO DE EXPERIENCIA TOUCH THE ART, Niños de 0–3 años
Paga lo que puedas

¡Esta es una experiencia para todas las edades! Utiliza esta opción para comprar boletos con descuento para tus niños, además de tus boletos de adulto.

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