Marine Corps Officer Spouses Club Okinawa

Organizado por

Marine Corps Officer Spouses Club Okinawa

Acerca de este evento

MOSCO Tour of Homes

Plaza Housing

Tamagami, Chatan, Nakagami District, Okinawa 904-0106

Fizz & Frost
$60

Tickets for Group 1
Group Leader Karin Fitzgerald

All sales are final.

Bubbly & Bright
$60

Tickets for Group 2
Group Leader Lauren Ziemba
All sales are final.

The Sparkle Squad
$60

Tickets for Group 3
Group Leader Holly Phillips
All sales are final.

Glow Getters
$60

Tickets for Group 4
Group Leaders Laurie Sanders
All sales are final.

The Glitterati
$60

Tickets for Group 5
Group Leader Amy Cain
All sales are final.

Festive Fizzers
$60

Tickets for Group 6
Group Leader Kacie Giesler
All sales are final.

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