ES
Trabuco Elementary PTA
TRABUCO HoeDown 2025
31052 Trabuco Canyon Rd
Trabuco Canyon, CA 92679, USA
Snacks and Game tickets
$1
Shaved Ice, popcorn and cotton candy: 3 tickets each. Games : 1 ticket each
Shaved Ice, popcorn and cotton candy: 3 tickets each. Games : 1 ticket each
seeMoreDetailsMobile
add
Donation tickets
$1
You can help purchase additional tickets to donate to students whose families may need a little support!
You can help purchase additional tickets to donate to students whose families may need a little support!
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout