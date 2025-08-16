Traditional Panamanian Food Sale | Venta de Comida Tipica Panameña

Congelado





Un delicioso placer tradicional panameño hecho con masa de yuca, relleno de carne sazonada y frito a la perfección dorada. Crujiente por fuera y suave por dentro, esta golosina sustanciosa es un favorito para el desayuno, refrigerios o en cualquier momento del día. Un verdadero sabor de la rica tradición culinaria de Panamá.