Día de Visibilidad del Comerciante Trans.

1126 N Broadway Ave

Springfield, MO 65802, USA

Negocios propiedad de personas transgénero
Gratuito

Esta categoría es para creativos transgénero para mostrar y vender su trabajo. Se le proporcionará una mesa de 6 pies con 2 sillas.

Organizaciones sin fines de lucro
$25

Esta categoría es para organizaciones sin fines de lucro que son aliadas o propiedad de personas queer/trans. Se le proporcionará una mesa de 6 pies con 2 sillas.

Negocios propiedad de aliados
$50

Esta categoría es para negocios que son aliados o propiedad de personas queer/trans. Se le proporcionará una mesa de 6 pies con 2 sillas.

