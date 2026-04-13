¡Noche de Nerds del Tránsito!

Transit Nerd Night es un encuentro comunitario organizado por Transit Alliance Miami. Esta velada invita a los miembros de la comunidad a convertirse en los expertos en la materia para dar forma a la manera en que nos desplazamos por nuestra ciudad. Es una noche dedicada al transporte para las personas que aman Miami.

Transit Nerd Night es un encuentro comunitario organizado por Transit Alliance Miami. Esta velada invita a los miembros de la comunidad a convertirse en los expertos en la materia para dar forma a la manera en que nos desplazamos por nuestra ciudad. Es una noche dedicada al transporte para las personas que aman Miami.

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