Recepción de Héroes de Transition 2026

Acerca de este evento
- 2 entradas al evento
- Colocación del nombre en todo el material promocional:
o Sitio web y Medios en línea
o Anuncio en poster en la Recepción de Héroes
- 4 entradas al evento
- Agradecimiento verbal en el evento
- Colocación del nombre en todo el material promocional:
o Sitio web y Medios en línea
o Anuncio en poster en la Recepción de Héroes
- 6 entradas al evento
- Agradecimiento verbal en el evento
- Colocación del nombre en todo el material promocional
o Sitio web y Medios en línea
o Anuncio en poster en la Recepción de Héroes
- 6 entradas al evento
- Agradecimiento verbal en el evento
- Colocación del nombre en todo el material promocional
o Sitio web y Medios en línea
o Anuncio en poster en la Recepción de Héroes
- 10 boletos para el evento
- Oportunidad de hablar durante 1 minuto al inicio del evento
- Colocación del logotipo en todo el material promocional:
o Sitio web y medios en línea
o Invitación
o Publicidad de medio banner en la Recepción de Héroes
- 12 boletos para el evento
- Oportunidad de hablar durante 2 minutos al inicio del evento
- Colocación del logotipo destacado en todo el material promocional:
o Sitio web y medios en línea
o Invitación
o Publicidad de banner completo en la Recepción de Héroes
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