Transition Inc

Organizado por

Transition Inc

Acerca de este evento

Recepción de Héroes de Transition 2026

819 NW 2nd Ave

Miami, FL 33136, USA

Admisión General
$150
Disfrute del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
Nivel de Patrocinio de Amigo
$500

-          2 entradas al evento

-          Colocación del nombre en todo el material promocional:

o   Sitio web y Medios en línea

o   Anuncio en poster en la Recepción de Héroes

Nivel de Patrocinio de Bronce
$1,500

-          4 entradas al evento

-          Agradecimiento verbal en el evento

-          Colocación del nombre en todo el material promocional:

o   Sitio web y Medios en línea

o   Anuncio en poster en la Recepción de Héroes

Nivel de Patrocinio de Plata
$3,000

-          6 entradas al evento

-          Agradecimiento verbal en el evento

-          Colocación del nombre en todo el material promocional

o   Sitio web y Medios en línea

o   Anuncio en poster en la Recepción de Héroes

Nivel de Patrocinio de Oro
$5,000

-          6 entradas al evento

-          Agradecimiento verbal en el evento

-          Colocación del nombre en todo el material promocional

o   Sitio web y Medios en línea

o   Anuncio en poster en la Recepción de Héroes

Nivel de Patrocinio Diamante
$10,000

-          10 boletos para el evento

-          Oportunidad de hablar durante 1 minuto al inicio del evento

-          Colocación del logotipo en todo el material promocional:

o   Sitio web y medios en línea

o   Invitación

o   Publicidad de medio banner en la Recepción de Héroes

Nivel de Patrocinio Premier
$20,000

-          12 boletos para el evento

-          Oportunidad de hablar durante 2 minutos al inicio del evento

-          Colocación del logotipo destacado en todo el material promocional:

o   Sitio web y medios en línea

o   Invitación

o   Publicidad de banner completo en la Recepción de Héroes

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