Viaja por el mundo (de 10 a 12 años)

El curso «Viaja por el mundo» está diseñado para alumnos de entre 10 y 12 años que deseen desarrollar su conciencia cultural, su flexibilidad y sus habilidades comunicativas a través del descubrimiento de las lenguas de señas de todo el mundo. Los estudiantes aprenderán una lengua de señas diferente cada semana, adquiriendo vocabulario básico y comprendiendo cómo se comunican las personas entre diferentes culturas. Compararán idiomas, explorarán tradiciones y realizarán prácticas de comunicación visual mientras comparten ideas y experiencias. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá del nivel básico de la lengua de señas americana (ASL) al desarrollar una comunicación más adaptable, conciencia global y confianza a través de actividades interactivas y la participación entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.