<p>Pasos para la recaudación de fondos de la carrera 5K - 7 de marzo de 2026 | Los Ángeles, CA</p>

Su contribución de $150 cubre tanto su inscripción oficial en la carrera LA 5K como el mínimo de recaudación requerido por The McCourt Foundation (TMF), el anfitrión del evento.
Si agrega una donación adicional a continuación, recibirá:
• $50 o más: Diario de Viajes con Alma
• $75 o más: Diario + Hydroflask con marca
• $125 o más: Todo lo anterior + Sesión de Coaching de Vida Gratis con la Coach Certificada Brittni Cosgrove
• $150 o más: Todo lo anterior y una inscripción patrocinada para la 5K (beca)para un participante de bajos ingresos, voluntario o exalumno del programa que de otra manera no podría permitirse unirse. 💙
Travel Through Trauma (TTT) pagó $2,000 para asegurar 40 lugares de equipo benéfico para este evento.
Su contribución cumple con su parte de ese compromiso y apoya directamente el programa de recuperación de trauma holística de TTT—brindando terapia gratuita, coaching de vida y financiero, y oportunidades de viaje en solitario transformadoras a jóvenes adultos desfavorecidos en sus viajes de sanación.
(Travel Through Trauma es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), EIN 93-2751712. Todas las contribuciones son deducibles de impuestos.)
Patrocina una inscripción para la 5K (beca) para un participante de bajos ingresos, voluntario, o exalumno del programa que de otra manera no podría permitirse unirse. Compra 6 para patrocinar una inscripción completa.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!