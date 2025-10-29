Waterville Valley PTO

Organizado por

Waterville Valley PTO

Acerca de este evento

Árboles y Guirnaldas.

Waterville Valley

NH, USA

Árbol de Navidad - Recogida en la Plaza del Pueblo
$25

Los árboles están disponibles para su compra cuando el Chalet @ Town Square está cerrado.

Wreath - Town Square Pickup
$18

Wreaths are available for purchase when the Chalet @ Town Square is closed.

Árbol de Navidad - Entregado
$25

Entrega gratuita incluida. Por favor compre ÚNICAMENTE si desea que se entregue la mañana del sábado 6 de diciembre de 2025.

Corona Decorada
$18

Entrega gratuita incluida. Por favor compre ÚNICAMENTE si desea que se entregue la mañana del sábado 6 de diciembre de 2025.

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