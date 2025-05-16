Triple Amenaza 3v3 Recaudación de Fondos de Baloncesto

Concede entrada al evento para un equipo de 3v3. Cada equipo puede tener un sustituto.
Patrocinador (Financiando un Equipo)
$500
Seleccione esta opción si está financiando un equipo o varios equipos.
Equipo (Necesita Financiación)
Gratuito
Esto no garantiza el acceso al evento. Los equipos que necesitan financiación solo se inscriben en el torneo una vez que se han emparejado con un financiador que actualmente no está patrocinando a un equipo.
Añadir una donación para Boys & Girls Clubs of Greater New Haven
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!