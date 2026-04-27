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Clase familiar de lengua de señas americana (ASL) los martes: Comunidad

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Comunidad
$95
Solo para miembros

Esta clase de ASL familiar está diseñada para padres, cuidadores y niños pequeños de 0 a 5 años para comenzar a construir comunicación a través del Lenguaje de Signos Americano juntos.


Las familias aprenderán signos cotidianos relacionados con rutinas, emociones, juego, comida, miembros de la familia y desarrollo temprano del lenguaje. La clase se enfoca en crear bases sólidas de comunicación en el hogar mientras ayuda a los niños pequeños a desarrollar acceso al lenguaje desde el principio.


Esta clase está liderada por personas sordas y se expresa tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para familias multilingües.

Comunidad (no miembros)
$135

Esta clase de ASL familiar está diseñada para padres, cuidadores y niños pequeños de 0 a 5 años para comenzar a construir comunicación a través del Lenguaje de Signos Americano juntos.


Las familias aprenderán signos cotidianos relacionados con rutinas, emociones, juego, comida, miembros de la familia y desarrollo temprano del lenguaje. La clase se enfoca en crear bases sólidas de comunicación en el hogar mientras ayuda a los niños pequeños a desarrollar acceso al lenguaje desde el principio.


Esta clase está liderada por personas sordas y se expresa tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para familias multilingües.

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