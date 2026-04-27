Clase familiar de ASL los martes: Nivel básico (3.º a 5.º grado)

Esta clase familiar de lengua de señas americana (ASL) está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales de 3.º a 5.º grado que deseen fortalecer la comunicación a través de la lengua de señas americana. Las familias aprenderán conceptos básicos de ASL relacionados con temas escolares, amistades, emociones, conversaciones sobre el comportamiento, rutinas familiares y conversaciones cotidianas. La clase se centra en ayudar a los padres y cuidadores a fortalecer el acceso al lenguaje en casa, al tiempo que apoya el desarrollo de la comunicación y la confianza de sus hijos durante los últimos años de la primaria. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.

Esta clase familiar de lengua de señas americana (ASL) está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales de 3.º a 5.º grado que deseen fortalecer la comunicación a través de la lengua de señas americana. Las familias aprenderán conceptos básicos de ASL relacionados con temas escolares, amistades, emociones, conversaciones sobre el comportamiento, rutinas familiares y conversaciones cotidianas. La clase se centra en ayudar a los padres y cuidadores a fortalecer el acceso al lenguaje en casa, al tiempo que apoya el desarrollo de la comunicación y la confianza de sus hijos durante los últimos años de la primaria. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.

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