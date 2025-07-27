TWL's Primer Aniversario Fiesta de Recaudación de Fondos

Concede entrada al evento con acceso a amenidades y actividades estándar.
Patrocinador Bronce
$100
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
Incluye 2 entradas, reconocimiento de nombre/logotipo en el sitio web, mención en redes sociales, nombre/logotipo en los materiales del evento y envío masivo por correo electrónico.
Patrocinador Plata
$200
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
Incluye 4 entradas, mención en comunicado de prensa, reconocimiento de nombre/logotipo en el sitio web, mención en redes sociales, nombre/logotipo en materiales del evento y envío masivo de correos electrónicos.
Patrocinador de oro
$350
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
Incluye 1 mesa (8 entradas), espacio dedicado para promocionar públicamente su negocio, mención en comunicado de prensa, reconocimiento de nombre/logotipo en el sitio web, mención en redes sociales, nombre/logotipo en los materiales del evento y envío masivo de correos electrónicos.
Añadir una donación para The Wandering Library, Inc.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!