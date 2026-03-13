Pases del Centro Juvenil TYC

Organizado por
Acerca de este evento
¡Los pases deben comprarse al inicio de cada mes o antes; los pases comprados durante el mes serán válidos hasta el final del mes calendario!
Pase Mensual de Acceso Total de lunes a sábado a las Recreaciones del Centro.
Los Programas Incluyen: Apoyo Académico, Deportes, Arte, STEM y Programas de Liderazgo.
¡Los pases deben comprarse al inicio de cada semana o antes; los pases comprados durante la semana serán válidos hasta el final de la semana del programa (sábado)!
Pase Semanal de Acceso Total de lunes a sábado a las Recreaciones del Centro.
Los Programas Incluyen: Apoyo Académico, Deportes, Arte, STEM y Programas de Liderazgo.
Pase Diario de Acceso Total de lunes a sábado a las Recreaciones del Centro.
Los Programas Incluyen: Apoyo Académico, Deportes, Arte, STEM y Programas de Liderazgo.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!