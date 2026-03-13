The Youth Complex

Organizado por

The Youth Complex

Acerca de este evento

Pases del Centro Juvenil TYC

72 Concord St

Manchester, NH 03101, USA

Pase Mensual
$200

¡Los pases deben comprarse al inicio de cada mes o antes; los pases comprados durante el mes serán válidos hasta el final del mes calendario!


Pase Mensual de Acceso Total de lunes a sábado a las Recreaciones del Centro.


Los Programas Incluyen: Apoyo Académico, Deportes, Arte, STEM y Programas de Liderazgo.

Pase Semanal
$55

¡Los pases deben comprarse al inicio de cada semana o antes; los pases comprados durante la semana serán válidos hasta el final de la semana del programa (sábado)!


Pase Semanal de Acceso Total de lunes a sábado a las Recreaciones del Centro.


Los Programas Incluyen: Apoyo Académico, Deportes, Arte, STEM y Programas de Liderazgo.

Pase Diario
$12

Pase Diario de Acceso Total de lunes a sábado a las Recreaciones del Centro.


Los Programas Incluyen: Apoyo Académico, Deportes, Arte, STEM y Programas de Liderazgo.

$20

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