TYC Family Glow-Nite Sponsorship

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Sync'd Up es nuestro equipo de baile, que se presenta en actuaciones, competiciones y visuales. Este equipo es para bailarines de 8 a 18 años.
Cada semana, los mentees 1-1 se reúnen con mentores para trabajar hacia el éxito de metas personales y el crecimiento. ¡Apoye las verificaciones semanales, la comunicación y una salida para un mentor de joven y su mentor durante un mes!
TYC Pop Ups son una oportunidad para que los jóvenes experimenten la programación de TYC en ubicaciones de nuestros socios comunitarios o en un lugar alquilado. Los pop-ups ofrecen mentoría 1-1, diversas actividades y un plan de desarrollo de liderazgo integrado en la programación.
Cada año, los miembros del Consejo del Programa Juvenil participan en un viaje de servicio. Los miembros del consejo viajan a una comunidad que no es la suya y realizan actos de servicio, actos de comprensión cultural y voluntariado dentro de la comunidad.
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