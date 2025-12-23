The Youth Complex

The Youth Complex

<p>Esquina de Donaciones de TYC</p>

Nivel superior! Patrocinador del programa de preparación postsecundaria
$50

Level Up es nuestro programa de preparación postsecundaria para Juniors y Seniors. Apoye su preparación mientras trazan un camino para la posgraduación. Level Up incluye apoyo para aplicaciones y ayuda financiera, asistencia con ensayos, visitas e tours a instituciones, y apoyo semanal.

Patrocinador de la matrícula de clase de baile
$50

Apoye la matrícula de bailarines para clases de baile improvisadas con nuestros socios comunitarios, Rhythm and Roots Studio.

Patrocinador del equipo de baile Sync'd Up
$50

Sync'd Up es nuestro equipo de baile, que se presenta en actuaciones, competiciones y visuales. Este equipo es para bailarines de 8 a 18 años.

Patrocinador de mentoría 1-1
$50

Cada semana, los mentees 1-1 se reúnen con mentores para trabajar hacia el éxito de metas personales y el crecimiento. ¡Apoye las verificaciones semanales, la comunicación y una salida para un mentor de joven y su mentor durante un mes!

Patrocinador del programa emergente
$150

TYC Pop Ups son una oportunidad para que los jóvenes experimenten la programación de TYC en ubicaciones de nuestros socios comunitarios o en un lugar alquilado. Los pop-ups ofrecen mentoría 1-1, diversas actividades y un plan de desarrollo de liderazgo integrado en la programación.

Consejo del Programa Juvenil Patrocinador del Viaje de Servicio
$300

Cada año, los miembros del Consejo del Programa Juvenil participan en un viaje de servicio. Los miembros del consejo viajan a una comunidad que no es la suya y realizan actos de servicio, actos de comprensión cultural y voluntariado dentro de la comunidad.

Patrocinador del Evento de Participación Comunitaria
$500

Nuestros eventos de participación comunitaria incluyen YouthFest, All-Star Tournament, Holiday Skate, Glowchella, y Holiday Support. Estamos buscando colaboradores comunitarios para ayudarnos a poder proporcionar oportunidades y recursos a nuestra juventud.

Patrocinador del Alquiler del Centro de Mentores
$700

Nuestro Centro de Mentores es un pilar en nuestra programación y asegura que los jóvenes reciban los programas de mentoría y empoderamiento que se merecen.

Patrocinador de Operación General
$1,500

Esto continúa apoyando nuestros métodos de comunicación, sistemas de seguimiento de jóvenes, sistemas financieros y esfuerzos de marketing/compromiso.

Contratación, Formación y Desarrollo de Mentores Juveniles
$2,000

Nuestros mentores son quienes ayudan a nuestros jóvenes a tener éxito; sin ellos, no podríamos cumplir la misión. Sin contratar mentores de alta calidad y proporcionarles formación, no podemos ayudar a nuestros jóvenes a tener éxito.

Patrocinador de Programa de 1/2 Año
$5,000

Esto apoyará 1/2 año de programación para nuestros jóvenes y los apoyará para recibir los programas de la más alta calidad!

Patrocinador de Programa de 1 Año Completo
$10,000

Esto apoyará 1/2 año de programación para nuestros jóvenes y los apoyará para recibir los programas de la más alta calidad!

