<p>Esquina de Donaciones de TYC</p>

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
Level Up es nuestro programa de preparación postsecundaria para Juniors y Seniors. Apoye su preparación mientras trazan un camino para la posgraduación. Level Up incluye apoyo para aplicaciones y ayuda financiera, asistencia con ensayos, visitas e tours a instituciones, y apoyo semanal.
Apoye la matrícula de bailarines para clases de baile improvisadas con nuestros socios comunitarios, Rhythm and Roots Studio.
Sync'd Up es nuestro equipo de baile, que se presenta en actuaciones, competiciones y visuales. Este equipo es para bailarines de 8 a 18 años.
Cada semana, los mentees 1-1 se reúnen con mentores para trabajar hacia el éxito de metas personales y el crecimiento. ¡Apoye las verificaciones semanales, la comunicación y una salida para un mentor de joven y su mentor durante un mes!
TYC Pop Ups son una oportunidad para que los jóvenes experimenten la programación de TYC en ubicaciones de nuestros socios comunitarios o en un lugar alquilado. Los pop-ups ofrecen mentoría 1-1, diversas actividades y un plan de desarrollo de liderazgo integrado en la programación.
Cada año, los miembros del Consejo del Programa Juvenil participan en un viaje de servicio. Los miembros del consejo viajan a una comunidad que no es la suya y realizan actos de servicio, actos de comprensión cultural y voluntariado dentro de la comunidad.
Nuestros eventos de participación comunitaria incluyen YouthFest, All-Star Tournament, Holiday Skate, Glowchella, y Holiday Support. Estamos buscando colaboradores comunitarios para ayudarnos a poder proporcionar oportunidades y recursos a nuestra juventud.
Nuestro Centro de Mentores es un pilar en nuestra programación y asegura que los jóvenes reciban los programas de mentoría y empoderamiento que se merecen.
Esto continúa apoyando nuestros métodos de comunicación, sistemas de seguimiento de jóvenes, sistemas financieros y esfuerzos de marketing/compromiso.
Nuestros mentores son quienes ayudan a nuestros jóvenes a tener éxito; sin ellos, no podríamos cumplir la misión. Sin contratar mentores de alta calidad y proporcionarles formación, no podemos ayudar a nuestros jóvenes a tener éxito.
Esto apoyará 1/2 año de programación para nuestros jóvenes y los apoyará para recibir los programas de la más alta calidad!
Esto apoyará 1/2 año de programación para nuestros jóvenes y los apoyará para recibir los programas de la más alta calidad!
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!