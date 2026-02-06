Bulverde Middle School PTSA

Bulverde Middle School PTSA

UIL A+ Académicos Alimentos del Evento de 7º y 8º Grado

Desayuno item
Desayuno
$8

Cada Desayuno incluye:

2 Tacos de Frijoles y Queso para Desayunar

1 Naranja Clementina

1 Bebida a elección (elegida por el estudiante en la ventanilla de recogida)


Los desayunos se pueden recoger entre las 7:45 - 10:30 a.m. en el Bistro Bobcat ubicado cerca del gimnasio.

Almuerzo item
Almuerzo
$10

Cada Almuerzo incluye:

1 Sandwich de Pollo Original de Chick-fil-A

1 Bolsa de Papas Fritas Lays

1 Naranja Clementina

1 Bebida a elección (elegida por el estudiante en la ventanilla de recogida)


Los almuerzos se pueden recoger entre las 11:00 - 2 p.m. en el Bistro Bobcat ubicado cerca del gimnasio.

