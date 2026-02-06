UIL A+ Académicos Alimentos del Evento de 7º y 8º Grado

Cada Desayuno incluye:

2 Tacos de Frijoles y Queso para Desayunar

1 Naranja Clementina

1 Bebida a elección (elegida por el estudiante en la ventanilla de recogida)





Los desayunos se pueden recoger entre las 7:45 - 10:30 a.m. en el Bistro Bobcat ubicado cerca del gimnasio.