UIL A+ Académicos Alimentos del Evento de 7º y 8º Grado

Cada Desayuno incluye:
2 Tacos de Frijoles y Queso para Desayunar
1 Naranja Clementina
1 Bebida a elección (elegida por el estudiante en la ventanilla de recogida)
Los desayunos se pueden recoger entre las 7:45 - 10:30 a.m. en el Bistro Bobcat ubicado cerca del gimnasio.
Cada Almuerzo incluye:
1 Sandwich de Pollo Original de Chick-fil-A
1 Bolsa de Papas Fritas Lays
1 Naranja Clementina
1 Bebida a elección (elegida por el estudiante en la ventanilla de recogida)
Los almuerzos se pueden recoger entre las 11:00 - 2 p.m. en el Bistro Bobcat ubicado cerca del gimnasio.
