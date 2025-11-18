La membresía de Ujima Maternity Network 2026

Ofrecido por
Patrocinador de la Comunidad Apreciada
Esta membresía está diseñada para empresas y organizaciones apasionadas por apoyar la equidad en la salud materna. Los socios obtienen exposición a través de listados en el sitio web de Ujima Maternity Network, resúmenes periódicos en redes sociales y reconocimiento en nuestra conferencia anual (dependiendo del nivel de patrocinio). Al alinearse con Ujima, su organización muestra su dedicación a mejorar los resultados maternos mientras también se beneficia de una mayor visibilidad y oportunidades de networking. Eleve el impacto de su organización apoyando la equidad en la salud materna. Como socio comunitario, su negocio obtendrá visibilidad y reconocimiento al tiempo que contribuye a un cambio significativo para madres y familias en Arkansas.
El nivel de Socio de la Comunidad Apreciada está diseñado para organizaciones que buscan tener un impacto poderoso y duradero en la equidad en la salud materna. Además de todos los beneficios del Socio Valorado, este nivel ofrece un reconocimiento elevado durante todo el año y visibilidad premium en nuestra conferencia anual, incluyendo:
Esta asociación refleja una verdadera dedicación a apoyar a madres y familias mientras ofrece a su organización visibilidad, conexión y buena voluntad de alto nivel en todo el estado.
