La membresía de Ujima Maternity Network 2026

Friends & Family Membership
$100

Anual

This membership is perfect for supporters, family members, and previous clients who want to stay connected and actively support the Ujima mission. Members contribute to the transformation of maternal healthcare while enjoying access to updates, invitations to exclusive events, and opportunities to be part of a community united for a cause. Your membership helps sustain our outreach programs and advocacy efforts to create brighter futures for families in Arkansas. Show your support for maternal health equity by joining our movement! This membership keeps you engaged with our mission, helping us provide outreach and advocacy for mothers in need.
Doula Influencer Membership for Black, Indigenous, & People
$35

Anual

The Doula Influencer Tier disrupts this pattern by creating a space that: Honors cultural wisdom passed down through generations as a valid and essential form of leadership. Affirms all forms of influence, from birth attendance to policy advocacy, peer mentorship, community storytelling, and more. Reduces the pressure to perform or produce in order to be considered “active” or valuable within the field. Offers continuous growth, learning, and contribution in ways that align with each doula’s current capacity, values, and lifestyle. This space matters because birth justice doesn’t only happen at the bedside, it happens in conversations, in communities, in campaign rooms, and across kitchen tables. BIPOC doulas deserve to remain connected to those places of power and purpose, whether they’re taking clients or not. This $35 annual membership is more than a tier it’s a movement space. It’s designed to hold and celebrate the doulas who lead through connection, advocacy, rest, and cultural continuity. It acknowledges that influence is not defined by how many births you attend, but by how deeply you impact the communities you serve. Whether you're mentoring new doulas, shaping birth policy, supporting clients informally, or simply needing time to rest and regroup, you belong here. This membership keeps the circle strong, connected, and ever-evolving ensuring that no BIPOC doula stands alone.
Active Doula Membership
$150

Anual

This membership is designed specifically for BIPOC doulas who are actively supporting clients throughout most of the year and are fully engaged in birth work. It’s ideal for experienced doulas who are looking to grow their practices, expand their visibility, and access meaningful support and resources. Active Doula Members are featured as top recommended providers on the Ujima Maternity Network website. This includes a professional listing with a direct hyperlink to your services, making it easy for families to find and connect with you when seeking doula care. One of the most valuable benefits of this membership is year-round access to Ujima’s Doula Scholarship Program for your clients. Unlike other membership tiers with limited enrollment periods, Active Doula Members can offer eligible clients scholarship opportunities at any time during the year. Your membership also includes: Access to four peer review and support meetings annually. Invitations to professional development workshops. Use of exclusive business tools tailored to doulas. Inclusion in private GroupMe and Facebook Messenger chats with doulas across Arkansas. Priority participation and visibility at the Annual Doula Conference. Top placement when clients are searching for doulas through our network. This membership tier ensures that you’re fully supported in your practice while also giving your clients increased access to financial support for doula care. It’s the ideal option for doulas who are consistently working and ready to grow within a statewide community of like-minded birth workers.
Community Partner Sponsor
$250

Anual

This membership is designed for businesses and organizations passionate about supporting maternal health equity. Partners gain exposure through listings on the Ujima Maternity Network website, periodic social media highlights, and recognition at our annual conference. By aligning with Ujima, your organization shows its dedication to improving maternal outcomes while also benefiting from increased visibility and networking opportunities. Elevate your organization’s impact by supporting maternal health equity. As a community partner, your business will gain visibility and recognition while contributing to meaningful change for mothers and families in Arkansas.
Valued Community Partner
$500

Anual

This membership is designed for businesses and organizations passionate about supporting maternal health equity. Valued Partners receive enhanced recognition on our website, more frequent social media features, and acknowledgment during select conference communications. By aligning with Ujima, your organization shows its dedication to improving maternal outcomes while also benefiting from increased visibility and networking opportunities. Elevate your organization’s impact by supporting maternal health equity. As a community partner, your business will gain visibility and recognition while contributing to meaningful change for mothers and families in Arkansas.
Patrocinador de la Comunidad Apreciada
$1,000

Anual

Patrocinador de la Comunidad Apreciada


Esta membresía está diseñada para empresas y organizaciones apasionadas por apoyar la equidad en la salud materna. Los socios obtienen exposición a través de listados en el sitio web de Ujima Maternity Network, resúmenes periódicos en redes sociales y reconocimiento en nuestra conferencia anual (dependiendo del nivel de patrocinio). Al alinearse con Ujima, su organización muestra su dedicación a mejorar los resultados maternos mientras también se beneficia de una mayor visibilidad y oportunidades de networking. Eleve el impacto de su organización apoyando la equidad en la salud materna. Como socio comunitario, su negocio obtendrá visibilidad y reconocimiento al tiempo que contribuye a un cambio significativo para madres y familias en Arkansas.


El nivel de Socio de la Comunidad Apreciada está diseñado para organizaciones que buscan tener un impacto poderoso y duradero en la equidad en la salud materna. Además de todos los beneficios del Socio Valorado, este nivel ofrece un reconocimiento elevado durante todo el año y visibilidad premium en nuestra conferencia anual, incluyendo:

  • Nombre/logo destacado prominentemente en la señalización de la conferencia
  • Reconocimiento desde el escenario durante una sesión principal
  • Inclusión en el programa de la conferencia como Socio Apreciado
  • Colocación prioritaria en promociones digitales
  • Artículo promo pequeño opcional en las bolsas de regalo para asistentes (si se desea)

Esta asociación refleja una verdadera dedicación a apoyar a madres y familias mientras ofrece a su organización visibilidad, conexión y buena voluntad de alto nivel en todo el estado.

