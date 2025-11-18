La membresía de Ujima Maternity Network 2026

Patrocinador de la Comunidad Apreciada





Esta membresía está diseñada para empresas y organizaciones apasionadas por apoyar la equidad en la salud materna. Los socios obtienen exposición a través de listados en el sitio web de Ujima Maternity Network, resúmenes periódicos en redes sociales y reconocimiento en nuestra conferencia anual (dependiendo del nivel de patrocinio). Al alinearse con Ujima, su organización muestra su dedicación a mejorar los resultados maternos mientras también se beneficia de una mayor visibilidad y oportunidades de networking. Eleve el impacto de su organización apoyando la equidad en la salud materna. Como socio comunitario, su negocio obtendrá visibilidad y reconocimiento al tiempo que contribuye a un cambio significativo para madres y familias en Arkansas.





El nivel de Socio de la Comunidad Apreciada está diseñado para organizaciones que buscan tener un impacto poderoso y duradero en la equidad en la salud materna. Además de todos los beneficios del Socio Valorado, este nivel ofrece un reconocimiento elevado durante todo el año y visibilidad premium en nuestra conferencia anual, incluyendo:

Nombre/logo destacado prominentemente en la señalización de la conferencia

Reconocimiento desde el escenario durante una sesión principal

Inclusión en el programa de la conferencia como Socio Apreciado

Colocación prioritaria en promociones digitales

Artículo promo pequeño opcional en las bolsas de regalo para asistentes (si se desea)

Esta asociación refleja una verdadera dedicación a apoyar a madres y familias mientras ofrece a su organización visibilidad, conexión y buena voluntad de alto nivel en todo el estado.