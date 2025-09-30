Upper Alton Association Inc

Ofrecido por

Upper Alton Association Inc

Acerca de las afiliaciones

Upper Alton Association

Rock Springs (Nivel 1)
$75

Anual

2 Canastas Colgantes, Nombre en el programa para la serie de conciertos Rockin' with Robert.

Shurtleff College (Nivel 2)
$150

Anual

4 Canastas Colgantes, Nuevas luces de Navidad, Nombre en el programa para la serie de conciertos Rockin' with Robert.

Robert Wadlow (Nivel 3)
$300

Anual

6 Canastas Colgantes, Nuevas luces de Navidad, Reemplazar banderas americanas desgastadas, Cantidad 2 Camisetas de la Asociación Upper Alton en la talla elegida, y Nombre en el programa para la serie de conciertos Rockin' with Robert.

Añadir una donación para Upper Alton Association Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!