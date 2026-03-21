Membresías de la Fundación de Abogacía y Desarrollo Global de EE. UU.

Su membresía apoya nuestra misión de observar, registrar y defender los principios del debido proceso y la dignidad humana dentro de nuestras comunidades. Al unirse a nosotros, ayuda a abordar las brechas sistémicas en transparencia y rendición de cuentas que todos los residentes merecen. Juntos, estamos fomentando un entorno estable donde se reconocen los derechos y se defiende la dignidad de cada individuo.