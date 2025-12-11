<span>Valentine Grams 2026</span>

Acerca de este evento
Uno Gramo de San Valentín enviado a un estudiante, un amigo, o un miembro del personal de maestros de Hoover. (Debe enviar un gramo de San Valentín con la información del estudiante completa)
¡Cubre toda la clase de tu estudiante con un paquete para el aula de Gramos de San Valentín! (Debe enviar un gramo de San Valentín con la información del estudiante completa)
¿No necesitas ningún Gramo de San Valentín? ¡No hay problema! Todavía puedes apoyar al PTO de Hoover donando. Tus donaciones apoyan a los estudiantes, al personal, y a una variedad de actividades divertidas centradas en los estudiantes a lo largo del año.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!