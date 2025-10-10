VAREP Riverside Chapter

VAREP Riverside Chapter

VAREP Capítulo de Riverside Celebración de Navidad

10303 Arlington Ave

Riverside, CA 92505, USA

Miembros del Capítulo de Riverside de VAREP
$10

Incluye Cena:

Espaguetis

Ensalada

Pan de Ajo

No Miembros
$20

Incluye Cena:

Espaguetis

Ensalada

Pan de Ajo

Niños
Gratuito

Incluye Cena:

Espaguetis

Ensalada

Pan de Ajo

Miembros y Auxiliares de VFW Post 9223
Gratuito

Incluye Cena:

Espaguetis

Ensalada

Pan de Ajo

En la Puerta
$30

Incluye Cena:

Espaguetis

Ensalada

Pan de Ajo

Vendor Table (Non-Realtors & Non Loan Officers)
$50

Includes Dinner for 1 Representative.

Realtors & Loan Officers
$350

Includes Dinner for 1 Representative.

Bronze Sponsorship
$500

-Includes Dinner for 4 People

-Business Logo on VAREP Riverside Chapter Website for 4 Months

-Free Entry to 1 in person Riverside Chapter Lunch & Learn in 2026 (Only 1 Person)


Silver Sponsorship
$750

-Includes Dinner for 6 People

-Business Logo on VAREP Riverside Chapter Website for 6 Months

-3 Tickets to an in Person Lunch & Learn in 2026.

Gold Sponsorship
$1,000

-Includes Dinner for 8 People
-Business Logo on VAREP Riverside Chapter Website for 8 Months
-5 Tickets to an in Person Lunch & Learn in 2026.

Negocios de mercancías
$30

Incluye Cena y 2 Bebidas (Sin Alcohol).

