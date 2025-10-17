<span>Vendor Pop-Up Holiday Market – Registro de Vendedores</span>

Incluye un espacio de vendedor de 10x10 pies para el Mercado Navideño Emergente de Vendedores en Sprouts en Richmond, TX





Los vendedores deben traer su propia mesa, carpa y configuración de pantalla. La electricidad es opcional (+$10 adicional si es necesario). La instalación es de 10 AM a 12:30 PM; el evento se lleva a cabo de 1:00 PM a 5:00 PM.





Entrada y estacionamiento gratuitos para todos los invitados. ¡Evento al aire libre apto para toda la familia con gran tráfico local!





Todos los pagos no son reembolsables después del 1 de diciembre. Los espacios se asignan por orden de llegada.