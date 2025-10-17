<span>Vendor Pop-Up Holiday Market – Registro de Vendedores</span>

Organizado por
Richmond, TX 77407, USA
Incluye un espacio de vendedor de 10x10 pies para el Mercado Navideño Emergente de Vendedores en Sprouts en Richmond, TX
Los vendedores deben traer su propia mesa, carpa y configuración de pantalla. La electricidad es opcional (+$10 adicional si es necesario). La instalación es de 10 AM a 12:30 PM; el evento se lleva a cabo de 1:00 PM a 5:00 PM.
Entrada y estacionamiento gratuitos para todos los invitados. ¡Evento al aire libre apto para toda la familia con gran tráfico local!
Todos los pagos no son reembolsables después del 1 de diciembre. Los espacios se asignan por orden de llegada.
Los vendedores que requieran acceso a electricidad (para luces, calentadores, exhibiciones, etc.) tendrán un cargo adicional de $10 para cubrir el acceso y la instalación eléctrica. Por favor, indique en su registro si necesita un enchufe para que podamos asignarle un lugar con disponibilidad de energía.
Incluye un espacio de estacionamiento dedicado para un camión de comida en el Mercado Navideño Emergente de Vendedores en Sprouts en Richmond, TX.
Los vendedores de alimentos deben ser autónomos (no se necesitan carpas) y cumplir con las regulaciones locales de salud y seguridad.
Este lugar es una actuación dedicada en el Mercado Navideño Emergente de Vendedores, ubicado en Sprouts en Richmond, TX.
Los artistas son responsables de traer cualquier disfraz, accesorio o equipo necesario para su acto. Asegúrese de que su configuración sea autónoma y segura para la actuación pública.
Descargo de responsabilidad: Este será un evento familiar mixto de diferentes razas y religiones, por lo que no permitimos contenido sexual, blasfemias u otras canciones para adultos.
