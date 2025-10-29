<form>Formulario de Pago del Lugar</form>

Situada en un acantilado con vistas panorámicas a la montaña, la Terraza de Roble ofrece un lugar impresionante que encarna la elegancia rústica. Rodeado de robles antiguos y jardines vibrantes, este espacio proporciona un entorno sereno y encantado donde la naturaleza y la celebración armonizan. La inclusión de Sunset Park mejora la experiencia: su suave y cálida luz durante el atardecer transforma la zona en un patio mágico ideal para bodas, ceremonias o reuniones íntimas. La Terraza de Roble invita a los invitados a explorar y conectar con el esplendor natural que define nuestro rancho.