<form>Formulario de Pago del Lugar</form>

Coelho Ranch Foundation

Coelho Ranch Foundation

47201 Arroyo Seco Rd

Greenfield, CA 93927, USA

Deitz Pavilion & Cedo Park Arrendamiento item
Deitz Pavilion & Cedo Park Arrendamiento
$500

Este lugar ribereño distingue Coelho Ranch de los demás. El pabellón Dietz cuenta con una zona cubierta de 60 pies que incluye asientos, ventiladores de techo, encimeras de granito, una cocina completamente equipada, un ahumador Bluetooth y una parrilla Blackstone. Además, hay más de 300 pies de senderos pavimentados que conducen a rincones sombreados, orillas de arena y pozas de agua cristalina en el Parque Cedo. La iluminación regulable y un puente cubierto añaden un ambiente mágico por la noche. El acceso al tubo, senderos escénicos, estacionamiento limitado, servicio de transporte y WiFi garantizan tanto el encanto rústico como la comodidad moderna para cualquier reunión.

Arrendamiento de Terraza de Roble
$750

Situada en un acantilado con vistas panorámicas a la montaña, la Terraza de Roble ofrece un lugar impresionante que encarna la elegancia rústica. Rodeado de robles antiguos y jardines vibrantes, este espacio proporciona un entorno sereno y encantado donde la naturaleza y la celebración armonizan. La inclusión de Sunset Park mejora la experiencia: su suave y cálida luz durante el atardecer transforma la zona en un patio mágico ideal para bodas, ceremonias o reuniones íntimas. La Terraza de Roble invita a los invitados a explorar y conectar con el esplendor natural que define nuestro rancho.

