VES SuperSTAR PTA Festival de Primavera 50-50

Se trata de 1 (uno) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.

Se trata de 1 (uno) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.

Más detalles...