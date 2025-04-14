VES SuperSTAR PTA Festival de Primavera 50-50

Se trata de 1 (uno) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.
Se trata de 1 (uno) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.
5-Entradas Rifa 50-50 del Festival de Primavera
$10
Esto incluye 5 boletos
Se trata de 5 (cinco) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.
Se trata de 5 (cinco) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.
10-Entradas Rifa 50-50 del Festival de Primavera
$20
Esto incluye 10 boletos
Se trata de 10 (diez) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.
Se trata de 10 (diez) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.
20-Entradas Rifa 50-50 del Festival de Primavera
$30
Esto incluye 20 boletos
Se trata de 20 (veinte) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.
Se trata de 20 (veinte) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.
50-Entradas Rifa 50-50 del Festival de Primavera
$40
Esto incluye 50 boletos
Se trata de 20 (cincuenta) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.
Se trata de 20 (cincuenta) entradas para el sorteo 50/50 del Festival de Primavera de VES. Los fondos recaudados con las entradas 50/50 se dividirán equitativamente (50%-50%) entre el ganador y la Asociación de Padres y Maestros de VES SuperSTAR.
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