Vestal Elementary PTA's Rock, Paper, Soirée 2025

Cada boleto incluye la entrada al evento para 1 adulto, cuidado de niños gratuito, refrigerios y un paquete inicial de 5 boletos para artículos de rifa.
Los boletos adicionales se pueden comprar en línea.
Cada boleto incluye la entrada al evento para 1 adulto, cuidado de niños gratuito, refrigerios y un paquete inicial de 5 boletos para artículos de rifa.
Los boletos adicionales se pueden comprar en línea.
Donate towards staff tickets
$5
For every $15 in staff ticket donations, we are able to offer a free ticket to staff.
Each STAFF ticket includes event entry for 1 adult, refreshments, and a 5 ticket starter pack for raffle items.
UPDATE: Separate childcare is at capacity.
*if total funds exceed need additional funds will go toward staff appreciation.
For every $15 in staff ticket donations, we are able to offer a free ticket to staff.
Each STAFF ticket includes event entry for 1 adult, refreshments, and a 5 ticket starter pack for raffle items.
UPDATE: Separate childcare is at capacity.
*if total funds exceed need additional funds will go toward staff appreciation.
Añadir una donación para Vestal Elementary PTA
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!