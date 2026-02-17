Vestal Elementary PTA's Rock, Paper, Soirée 2026

Cada boleto incluye la entrada al evento para 1 adulto, cuidado de niños gratuito, refrigerios y un paquete inicial de 5 boletos para artículos de rifa.
Los boletos adicionales se pueden comprar en línea.
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