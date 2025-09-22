Vick Caminata y Rodada Contra el Cáncer de Mama

entrance on Western Ave, north of 83rd Street, Chicago
¡El precio del boleto es para mayores de 3 años. ¡Los menores de 2 años entran GRATIS!
Muestra tu apoyo con la compra de nuestra Gorra de Cáncer de Mama.
Compra y úsalo para representar a los sobrevivientes de Cáncer de Mama.
Compra y úsalo para representar a aquellos que están luchando actualmente contra el Cáncer de Mama.
Compra y úsalo en memoria de un ser querido que ha fallecido a causa del Cáncer de Mama.
Compra y usa una insignia personalizada con el nombre de tu ser querido.
Compra y usa una insignia personalizada de lucha contra el cáncer con el nombre de tu ser querido.
Compra y usa una insignia personalizada en memoria de tu ser querido con su nombre impreso.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!