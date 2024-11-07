Vida Nova Apostolica Inc

Novo Templo - Construção e Inauguração

$300
Ao comprar um ingresso, você não está apenas reservando um assento, mas construindo um legado. Cada ingresso contribui diretamente para a construção do novo templo da Igreja Vida Nova, um espaço que em breve será um refúgio para adoração, comunidade e aprendizado ao longo da vida. Este ingresso não representa apenas seu apoio, mas também garante seu acesso ao evento de inauguração, onde celebraremos a realização desse sonho juntos! Junte-se a nós em fé e generosidade enquanto lançamos as bases para um espaço que abençoará as gerações futuras.

