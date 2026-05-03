Creación de vídeos: de 10 a 12 años

Este curso de creación de videos en lengua de señas americana (ASL) está diseñado para estudiantes de entre 10 y 12 años que estén listos para desarrollar su creatividad, su capacidad de contar historias y sus habilidades de comunicación a través de la lengua de señas americana. Los estudiantes planificarán, grabarán y editarán videos cortos, como historias, sketches y proyectos visuales, mientras aprenden a expresar sus ideas con claridad ante la cámara. Realizarán prácticas en el lenguaje de señas expresivo, la narración visual y en dar y recibir comentarios sobre su trabajo. Los proyectos se pueden crear utilizando un teléfono o una computadora, lo que hace que la clase sea accesible para todos los estudiantes. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá de la lengua de señas americana (ASL) al desarrollar una comunicación más natural, la creatividad y la confianza a través de proyectos prácticos de video y la interacción entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.

Este curso de creación de videos en lengua de señas americana (ASL) está diseñado para estudiantes de entre 10 y 12 años que estén listos para desarrollar su creatividad, su capacidad de contar historias y sus habilidades de comunicación a través de la lengua de señas americana. Los estudiantes planificarán, grabarán y editarán videos cortos, como historias, sketches y proyectos visuales, mientras aprenden a expresar sus ideas con claridad ante la cámara. Realizarán prácticas en el lenguaje de señas expresivo, la narración visual y en dar y recibir comentarios sobre su trabajo. Los proyectos se pueden crear utilizando un teléfono o una computadora, lo que hace que la clase sea accesible para todos los estudiantes. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá de la lengua de señas americana (ASL) al desarrollar una comunicación más natural, la creatividad y la confianza a través de proyectos prácticos de video y la interacción entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.

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