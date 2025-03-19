Venta de Sostenibilidad Venta de Garaje Recaudación de Fondos

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Llene una caja de productos por $25 en la Venta de Sostenibilidad de ICT Treehuggers. Mezcle y combine ropa, artículos para el hogar, libros, decoración y artículos seleccionados mientras ayuda a mantener recursos de calidad fuera del vertedero. Cada caja comprada apoya los jardines comunitarios, la educación en sostenibilidad y las iniciativas ambientales locales en Wichita.
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Llena una caja de productos por $25 en la Venta de Sostenibilidad de ICT Treehuggers. Combina y mezcla ropa, artículos para el hogar, libros, decoración y artículos seleccionados, mientras ayudas a mantener recursos de calidad fuera de los vertederos. Cada caja adquirida apoya a los huertos comunitarios, la educación en sostenibilidad y las iniciativas ambientales locales en Wichita.
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