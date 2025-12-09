Kingdoms View Assembly, Inc.

<span>Vision Board y Fiesta de Manifestación 2025</span>

2501 9th Rd S

Arlington, VA 22204, USA

Presencial
$25

Sesión guiada de definición de visión para ayudarte a definir tus metas

Todos los materiales proporcionados (tableros, revistas, marcadores y más!)

Momento motivacional para alinear tu fe, enfoque y futuro

Música, refrigerios y networking con soñadores afines

Un espacio seguro para expresar tu visión y manifestar tu destino

Virtual
$15

Sesión guiada de definición de visión para ayudarte a definir tus metas

Momento motivacional para alinear tu fe, enfoque y futuro

Música y Un espacio seguro para expresar tu visión y manifestar tu destino

