Tienda del Centro de Adoración Vision United

El dolor lo cambia todo.

Reconfigura cómo vemos el mundo, cómo entendemos a Dios y cómo nos desenvolvemos en la vida. Para muchos creyentes, la pérdida plantea preguntas silenciosas que raramente se expresan en voz alta—¿Por qué duele tanto? ¿Por qué la sanación lleva tanto tiempo? ¿Dónde está Dios en todo esto?

La alegría viene en el luto fue escrito para esos momentos.

Tomando como base las Escrituras, la oración y años de experiencia pastoral, el Pastor Bobby Webb ofrece una guía compasiva y honesta para navegar el duelo sin negar la fe. Este libro no apresura el proceso de curación ni ofrece respuestas superficiales. En cambio, invita a los lectores a caminar a través del luto con verdad, esperanza y la garantía de la cercanía de Dios.

En lugar de evitar el dolor, este libro lo reconoce—mientras dirige a los lectores hacia la promesa de que la alegría aún puede surgir, incluso en las estaciones más oscuras.

Dentro de estas páginas, descubrirás:

Una comprensión bíblica del duelo que honra tanto el pesar como la fe

Cómo Dios nos encuentra personalmente en las temporadas de pérdida

Por qué la alegría no es la ausencia de luto, sino la fruta que crece a través de él

Animo para aquellos que se sienten estancados, cansados o incomprendidos en su dolor

Esperanza para sanar que es intencional, paciente y arraigada en la presencia de Dios

Escrito con un corazón pastoral y una voz constante, La alegría viene en el luto se lee como una conversación en lugar de una conferencia—gentil, honesta y profundamente reconfortante. Está diseñado para ser tomado lentamente, permitiendo espacio para la reflexión, la oración y la curación personal.

Si estás de duelo, acompañando a alguien que lo está, o buscando una comprensión más profunda del trabajo de Dios en las estaciones rotas, este libro es un compañero para el viaje.

Porque el duelo no es el fin de la historia.

Y la alegría—real, duradera alegría—todavía puede ser encontrada.