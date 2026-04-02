Voces del Pueblo - Una Gala por la Esperanza y la Resiliencia

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Acerca de este evento
Early Bird (limitado a 20 boletos)
Boletos disponibles para familias, consumidores, clientes y clero.
Bloque de mesa de hasta 10 personas. Asientos reservados en el área VIP.
Bloque de mesa de hasta 7 personas. Asientos reservados en el área VIP.
Entrada prioritaria, asientos reservados e incluye asientos para hasta 8 personas.
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