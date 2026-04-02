Maternal Infant Services Network Of Orange Sullivan & Ulster Cnty Inc

Organizado por

Maternal Infant Services Network Of Orange Sullivan & Ulster Cnty Inc

Acerca de este evento

Voces del Pueblo - Una Gala por la Esperanza y la Resiliencia

365 NY-32

Central Valley, NY 10917, USA

Oferta Early Bird
$85

Early Bird (limitado a 20 boletos)

Admisión General
$110
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
Boleto de Acceso Comunitario
$60

Boletos disponibles para familias, consumidores, clientes y clero.

Bloque de Patrocinadores Corporativos Oro
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Bloque de mesa de hasta 10 personas. Asientos reservados en el área VIP.

  • Representa a tu empresa (mesa) durante la hora del cóctel
  • Reconocimiento en redes sociales
  • Reconocimiento verbal durante el programa
  • Oportunidad de presentación durante el programa del evento


Bloque de Patrocinadores Corporativos Plata
$770
Este es un boleto de grupo, incluye 7 boletos

Bloque de mesa de hasta 7 personas. Asientos reservados en el área VIP.

  • Representa a tu empresa (mesa) durante la hora del cóctel
  • Reconocimiento en redes sociales
  • Reconocimiento verbal durante el programa
Patrocinio de Bloque de Mesa
$880
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos

Entrada prioritaria, asientos reservados e incluye asientos para hasta 8 personas.

Donaciones Generales
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