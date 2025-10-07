Aurora Fossil Museum Foundation Inc

Organizado por

Aurora Fossil Museum Foundation Inc

Acerca de este evento

Día del Voluntario - Noviembre 29

400 Main St

Aurora, NC 27806, USA

Organizador de Decoraciones
Gratuito

Esta tarea se centrará en clasificar las decoraciones por tipo y por ubicación de la decoración. ¡Estar organizado nos ayudará significativamente a prepararnos para nuestro próximo día de decoración!

Verificador de Luces
Gratuito

Esta tarea se centrará en probar las luces para su correcto funcionamiento y hacer cualquier reparación a las luces que no funcionen. Esta tarea nos ayudará enormemente a prepararnos para nuestro día de decoración.

Manejador de Guirnaldas
Gratuito

Esta tarea nos ayudará a esponjar, reparar y reemplazar lazos en nuestras guirnaldas. Las guirnaldas son un favorito anual de las fiestas, ¡y su ayuda para hacerlas listas para mostrar sería muy apreciada!

Preparador de Árboles
Gratuito

Esta tarea implicará desempacar y esponjar nuestros árboles de vacaciones en preparación para su colocación y decoración en nuestro próximo día de decoración.

Equipo de Dulces, Postres y Comidas
Gratuito

El equipo se centrará en asegurar que el equipo de voluntarios tenga suficiente energía para completar sus tareas. Desde chocolate caliente, sidra caliente y café, junto con galletas y sándwiches, esta área del Día de Voluntariado es crítica.

Añadir una donación para Aurora Fossil Museum Foundation Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!