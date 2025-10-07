Día del Voluntario - Noviembre 29

Organizado por
Acerca de este evento
Esta tarea se centrará en clasificar las decoraciones por tipo y por ubicación de la decoración. ¡Estar organizado nos ayudará significativamente a prepararnos para nuestro próximo día de decoración!
Esta tarea se centrará en probar las luces para su correcto funcionamiento y hacer cualquier reparación a las luces que no funcionen. Esta tarea nos ayudará enormemente a prepararnos para nuestro día de decoración.
Esta tarea nos ayudará a esponjar, reparar y reemplazar lazos en nuestras guirnaldas. Las guirnaldas son un favorito anual de las fiestas, ¡y su ayuda para hacerlas listas para mostrar sería muy apreciada!
Esta tarea implicará desempacar y esponjar nuestros árboles de vacaciones en preparación para su colocación y decoración en nuestro próximo día de decoración.
El equipo se centrará en asegurar que el equipo de voluntarios tenga suficiente energía para completar sus tareas. Desde chocolate caliente, sidra caliente y café, junto con galletas y sándwiches, esta área del Día de Voluntariado es crítica.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!