VPS PTO Spring Carnival day of sale

Organizado por
Acerca de este evento
25 Boletos por $10.00Una vez realizada la compra, recibirás un código QR que deberás mostrar el día del evento para reclamar tus boletos en la taquilla.
50 Boletos por $20.00Una vez realizada la compra, recibirás un código QR que deberás mostrar el día del evento para reclamar tus boletos en la taquilla.
100 Boletos por $40.00Una vez realizada la compra, recibirás un código QR que deberás mostrar el día del evento para reclamar tus boletos en la taquilla.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!