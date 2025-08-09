Organizado por

Fairfield Home and School Association

Caminata a Thon 2025

Fairfield Recreation Complex

221 Hollywood Ave, Fairfield, NJ 07004, USA

Participante individual
$15

Este boleto proporciona tanto la entrada al evento como la participación en la caminata benéfica.

Familia de 5 o más
$65
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos

Se trata de un boleto grupal para una familia de 5 o más.

Asistir solo al evento
$5

¿No te apetece caminar pero quieres venir a apoyar a nuestras escuelas y ver nuestros camiones de alimentos y vendedores estudiantes? Este es el boleto para ti.

