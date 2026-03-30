Chromebook de Walmart

Con esto, tu familia o la persona a la que apadrinás recibirá un Chromebook nuevo o en buen estado de Walmart. La marca y el modelo exactos pueden variar según la disponibilidad. Las imágenes son solo ejemplos. El tuyo será similar, tendrá una cámara web y podrá ejecutar Zoom.





Con esto, tu familia o la persona a la que apadrinás recibirá un Chromebook nuevo o en buen estado de Walmart. La marca y el modelo exactos pueden variar según la disponibilidad. Las imágenes son solo ejemplos. El tuyo será similar, tendrá una cámara web y podrá ejecutar Zoom.