Membresía de la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Secundaria Weehawken

Nuestra cuota de membresía es de $10 por padre/madre. Si bien todos los padres son bienvenidos a nuestras reuniones mensuales de la PTO, tenga en cuenta que solo los miembros pueden votar. En promedio, la PTO gasta más de $80 por estudiante cada año en nuestras diversas actividades.





Somos Agradecemos cualquier donación deducible de impuestos que nos ayude a cubrir nuestros gastos por estudiante. ¡Esperamos trabajar con ustedes para que el año escolar 2025-2026 sea un gran año!