Weehawken Pba Local 15 Civic Association Inc

Organizado por

Weehawken Pba Local 15 Civic Association Inc

Acerca de este evento

Weehawken PBA Cena de Apreciación/Premios.

518 32nd St #518

Union City, NJ 07087, USA

Admisión General
$100

Admisión General

Patrocinador Platino
$1,500

Colocación prominente del logotipo en el programa de la Cena de Premiación
• Reconocimiento en señalización del evento y displays de patrocinadores
Seis boletos para asistir a la Cena de Premiación
Reconocimiento durante el programa del evento

Patrocinador de Oro
$500

Logotipo de la empresa en el programa de la Cena de Premiación
• Reconocimiento en señalización de patrocinador del evento
Dos boletos para asistir a la Cena de Premiación

Patrocinador de Plata
$250

• Nombre de la empresa listado en el programa de la Cena de Premiación
• Reconocimiento en señalización de patrocinador del evento

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