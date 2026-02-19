Weehawken PBA Cena de Apreciación/Premios.

Organizado por
Acerca de este evento
Admisión General
• Colocación prominente del logotipo en el programa de la Cena de Premiación
• Reconocimiento en señalización del evento y displays de patrocinadores
• Seis boletos para asistir a la Cena de Premiación
• Reconocimiento durante el programa del evento
• Logotipo de la empresa en el programa de la Cena de Premiación
• Reconocimiento en señalización de patrocinador del evento
• Dos boletos para asistir a la Cena de Premiación
• Nombre de la empresa listado en el programa de la Cena de Premiación
• Reconocimiento en señalización de patrocinador del evento
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!