Innovative Community Advancement Network

Organizado por

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Acerca de este evento

Welcome to Galaxy Springs - Feria de Realidad de Alfabetización Financiera para Jóvenes.

2300 Judge Fran Jamieson Way

Melbourne, FL 32940, USA

Lanzamiento de Socios
$2,500

“Ayudando a que los Sueños Despeguen”

Un nivel de visibilidad fuerte para organizaciones apasionadas por el desarrollo juvenil y la preparación laboral.

Beneficios incluyen:

  • Logo exhibido en letreros del evento y promociones digitales
  • Reconocimiento durante los comentarios de apertura o cierre
  • Letrero con marca en una estación importante del evento
  • Reconocimiento del patrocinador en redes sociales (antes y después del evento)
  • Oportunidad de incluir materiales con marca en los paquetes de los participantes

Perfecto para empresas que invierten en educación, liderazgo y movilidad económica.

Campeón de la Comunidad
$1,000

“Estando en la Brecha”

Una forma significativa de apoyar a los jóvenes y aumentar la conciencia de marca local.

Beneficios incluyen:

  • Logo incluido en letreros de reconocimiento de patrocinadores
  • Nombre enlistado en el sitio web del evento y materiales
  • Publicación de agradecimiento en redes sociales
  • Oportunidad de ser anfitrión o apoyar una estación o actividad

Ideal para empresas locales y organizaciones sin fines de lucro arraigadas en el servicio.

Defensor de Jóvenes
$500

Defensor de Jóvenes – $500

“Porque Cada Elección Importa”

Un nivel de apoyo que contribuye directamente al acceso de los participantes y los recursos.

Beneficios incluyen:

  • Nombre enlistado en el tablero de patrocinadores
  • Reconocimiento en redes sociales

Ideal para pequeñas empresas, organizaciones basadas en la fe y líderes comunitarios.

Patrocinador Fundador
$250

“Plantando Posibilidades”

Cada semilla cuenta. Este nivel ayuda a garantizar que Galaxy Springs siga siendo accesible e impactante.


Beneficios incluyen:

  • Nombre enlistado en reconocimientos de patrocinadores
  • Mención de agradecimiento de la comunidad

Perfecto para individuos u organizaciones que desean dar con intención.

Gratuito
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