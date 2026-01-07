Welcome to Galaxy Springs - Feria de Realidad de Alfabetización Financiera para Jóvenes.

Acerca de este evento
“Ayudando a que los Sueños Despeguen”
Un nivel de visibilidad fuerte para organizaciones apasionadas por el desarrollo juvenil y la preparación laboral.
Beneficios incluyen:
Perfecto para empresas que invierten en educación, liderazgo y movilidad económica.
“Estando en la Brecha”
Una forma significativa de apoyar a los jóvenes y aumentar la conciencia de marca local.
Beneficios incluyen:
Ideal para empresas locales y organizaciones sin fines de lucro arraigadas en el servicio.
“Porque Cada Elección Importa”
Un nivel de apoyo que contribuye directamente al acceso de los participantes y los recursos.
Beneficios incluyen:
Ideal para pequeñas empresas, organizaciones basadas en la fe y líderes comunitarios.
“Plantando Posibilidades”
Cada semilla cuenta. Este nivel ayuda a garantizar que Galaxy Springs siga siendo accesible e impactante.
Beneficios incluyen:
Perfecto para individuos u organizaciones que desean dar con intención.
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