Welcome to Galaxy Springs - Feria de Realidad de Alfabetización Financiera para Jóvenes.

“Ayudando a que los Sueños Despeguen”

Un nivel de visibilidad fuerte para organizaciones apasionadas por el desarrollo juvenil y la preparación laboral.

Beneficios incluyen:

Logo exhibido en letreros del evento y promociones digitales

Reconocimiento durante los comentarios de apertura o cierre

Letrero con marca en una estación importante del evento

Reconocimiento del patrocinador en redes sociales (antes y después del evento)

Oportunidad de incluir materiales con marca en los paquetes de los participantes

Perfecto para empresas que invierten en educación, liderazgo y movilidad económica.