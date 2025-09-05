Westside Family Association Días de Pizza

Trozo de Queso - Paquete de 19 Días
$48.15

Esto es para una rebanada de pizza de queso (queso lácteo y salsa de tomate) y un lado de compota de manzana durante los 19 días de pizza.

Trozo de Pizza de Pepperoni - Paquete de 19 Días
$48.15

Esto es para una rebanada de pizza de pepperoni (queso lácteo, pepperoni y salsa de tomate) y un lado de compota de manzana durante los 19 días de pizza.

Trozo de Pizza de Queso Sin Gluten - Paquete de 19 Días
$48.15

Esto es para una rebanada de pizza de queso (queso lácteo y salsa de tomate) en una corteza sin gluten y un lado de compota de manzana durante los 19 días de pizza.

Trozo de Pizza de Pepperoni Sin Lácteos - Paquete de 19 Días
$48.15

Esto es para una rebanada de pizza de pepperoni (sin queso, solo salsa de tomate y pepperoni) y un lado de compota de manzana durante los 19 días de pizza.

Trozo de Pizza Vegana - Paquete de 19 Días
$48.15

Esto es para una rebanada de pizza vegana (queso vegano y salsa de tomate) y un lado de compota de manzana durante los 19 días de pizza.

Porción de pizza de queso - ¡Solo paquete de 1 día!
$6.35

¿Quiere probar solo un día de pizza o ver si su hijo tiene hambre suficiente para otra porción? Agregue una porción extra temporalmente con esta opción.

Porción de pizza de pepperoni - ¡Solo paquete de 1 día!
$6.35

¿Quiere probar solo un día de pizza o ver si su hijo tiene hambre suficiente para otra porción? Agregue una porción extra temporalmente con esta opción.

Porción de pizza de queso sin gluten - ¡Solo paquete de 1 día!
$6.35

¿Quiere probar solo un día de pizza o ver si su hijo tiene hambre suficiente para otra porción? Agregue una porción extra temporalmente con esta opción.

Porción de pizza de pepperoni sin lácteos - ¡Solo paquete de 1 día!
$6.35

¿Quiere probar solo un día de pizza o ver si su hijo tiene hambre suficiente para otra porción? Agregue una porción extra temporalmente con esta opción.

Porción de pizza vegana - ¡Solo paquete de 1 día!
$6.35

¿Quiere probar solo un día de pizza o ver si su hijo tiene hambre suficiente para otra porción? Agregue una porción extra temporalmente con esta opción.

Oops! An Extra Slice
$6.35

Did your kiddo grab an extra slice of pizza by mistake? No problem! You can easily pay for it right here. Thanks for your help!

I'd Like to Donate a Slice of Pizza
$6.35

Did you know you can easily add a donation to your Pizza Day order? Just by adding one extra slice, you can help make sure every student can enjoy a hot slice of pizza, regardless of their financial situation.


Your generosity helps us bring the whole school together and ensures everyone feels included in this fun Westside tradition. Thank you for helping us make Pizza Day delicious for everyone!

I'd Like to Donate a Pizza Package
$85.60
Añadir una donación para WFA

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!